Орловчане могут принять участие в акции «Дерево добра» (12+)

Все желающие могут оформить подписку на детские периодические издания и подарить её детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, остались без попечения родителей и находятся в специализированных учреждениях. Подписку можно оформить на адреса детских домов и домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также для сельских библиотек.

Благотворительную акцию «Дерево добра» Почта России проводит с 2015 года.

С 1 по 6 июня оформить благотворительную подписку можно в любом почтовом отделении, в мобильном приложении, на сайте Почты России, а также на дому или в офисе, пригласив почтальона, сообщает портал Орловской области.