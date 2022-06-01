1 июня 2022



Орловчане могут принять участие в акции «Дерево добра» (12+)

Все желающие могут оформить подписку на детские периодические издания и подарить её детям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, остались без попечения родителей и находятся в специализированных учреждениях. Подписку можно оформить на адреса детских домов и домов-интернатов для престарелых и инвалидов, а также для сельских библиотек.

Благотворительную акцию «Дерево добра» Почта России проводит с 2015 года.

С 1 по 6 июня оформить благотворительную подписку можно в любом почтовом отделении, в мобильном приложении, на сайте Почты России, а также на дому или в офисе, пригласив почтальона, сообщает портал Орловской области.

 

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Опубликовано 01 Июн 2022 в 15:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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