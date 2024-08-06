В деревне Одинок появился новый фельдшерский пункт: почти три сотни жителей смогут получить там медицинскую помощь

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В начале недели, 5 августа 2024 года, стало известно, что в деревне Одинок построили новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом сообщил департамент здравоохранения Орловской области. Теперь медики будут принимать пациентов в современном и светлом здании, что сделает их работу более комфортной.

Фото: департамент здравоохранения Орловской области

Раньше врачи принимали людей в старом доме, который был приспособлен для оказания медицинской помощи. В новом же ФАПе помощь смогут получить почти три сотни жителей деревень Одинок, Глубки и Городилово.

Заведующей ФАПом в деревне Одинок назначена местная жительница Анастасия Свешникова. До этого она работала в хирургическом отделении местной центральной районной больницы.

В пункте можно сделать прививки, уколы, получить первую медицинскую помощь, пройти медосмотр.