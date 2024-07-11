В деревне Становое Орловского района очевидцы спасли из горящего дома двух пожилых людей: 95-летнюю женщину и 72-летнего мужчину

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области



Сегодня утром, 11 июля 2024 года, в деревне Становое Орловского района произошло возгорание жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС. До приезда пожарных бригад очевидцы смогли спасти из охваченного пламенем дома двух пожилых людей: 95-летнюю женщину и 72-летнего мужчину.

Предполагается, что источником возгорания стала кухня. Пожарные, оперативно прибыв на место, быстро справились с огнём, не дав ему распространиться дальше. Специалисты в данный момент занимаются установлением причин возникновения пожара.

За последние сутки в Орловской области было ликвидировано шесть пожаров.