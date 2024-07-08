В детских лагерях Орловской области выявлены 14 сотрудников с кишечными инфекциями

Сегодня, 8 июля 2024 года, руководитель Управления Роспотребнадзора Орловской области сообщил о 14 случаях рота- и норовирусной инфекции среди сотрудников детских лагерей. Между сменами обязательно проводится обследование персонала пищеблоков. Заболевшие были временно отстранены и вернулись к работе только после лечения, пояснил Александр Румянцев на совещании в региональной администрации.

Также на территории детских лагерей порадовало отсутствие клещей, но имеются вопросы, связанные с материально-техническим обеспечением и документацией.

Пока, скажем так, таких серьезных нарушений, связанных с прохождением летней оздоровительной кампании, пока не наблюдаем, – заключил Александр Румянцев.

Вадим Тарасов, заместитель губернатора, настоятельно порекомендовал департаментам образования и здравоохранения уделять особое внимание безопасности детей в период оздоровительной кампании, особенно в свете жаркой погоды и повышенного риска кишечных инфекций.