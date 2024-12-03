В детской поликлинике Ливен начал работу новый кабинет, оснащенный современным цифровым оборудованием

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области

В понедельник, 2 декабря 2024 года, стало известно, что в детской поликлинике города Ливны начал работу новый рентгенологический кабинет, оснащённый современным цифровым оборудованием. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение».

Ранее несовершеннолетним пациентам приходилось проходить рентгенологическое исследование во «взрослой» поликлинике или в круглосуточном стационаре ЦРБ, который находится на другом конце города. Теперь всё стало гораздо проще и удобнее.

Кабинет работает в две смены. На данный момент здесь уже сделали около 650 снимков и выявили 26 случаев пневмонии.

-Рентгенологическое исследование важно для постановки диагноза при многих заболеваниях, особенно при заболеваниях органов дыхания, которые являются одними из самых распространённых, —отметили в Департаменте здравоохранения Орловской области.

Ранее мы писали, что орловские врачи извлекли шарик из спинного мозга пациента.