26 июля 2022



В Детском парке Орла появились игрунковые обезьянки (6+)

Зоовыставка орловского Детского парка обзавелась новыми питомцами. К коренным обитателям присоединились два новых зверька — игрунковые обезьянки Коржик и Карамелька. Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, годовалые самка и самец тропического вида мартышек приехали в Орёл из частного зоопарка Тулы. Прежде, чем выйти в свет и заселиться в комфортный вольер на виду у посетителей, они, по правилам, прошли месячный карантин. В новый просторный «дом» с лианами и ветками обезьянки переехали сегодня.

«Имя мартышкам выбирали наши маленькие посетители в рамках конкурса. Победили варианты «Коржик» и «Карамелька». Эти мартышки очень разумные. Откликаются на свои имена. Говоришь: «Коржик, будешь пить?», — и Коржик бежит. Такая же и Карамелька. Пока они осваиваются, всему удивляются, немножко пугаются. Знакомятся с животными и птицами из соседних клеток», — рассказала заведующая зоовыставкой Елена Галкина.

Игрунковые обезьяны — порода декоративная. Их рост не превысит 13 см, а вес останется в пределах 200 гр. Однако есть в Детском парке приматы покрупнее и солиднее.

Самая известная и старейшая обитательница зоовыставки — бенгальский макак Катя. На человеческий возраст — ей 27 лет, а переводя на возраст обезьян — около 80! К соседям по клеткам она относится холодно, а к новичкам ревнует.

Ещё один родственник Коржика и Карамельки — краснохвостая мартышка Абу.

Всего зоовыставку Детского парка составляет более 20 видов животных. Познакомиться с ними посетители могут с 10:00 до 20:00 ежедневно (перерыв — с 15:00 до 16:00).

 

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Опубликовано 26 Июл 2022 в 16:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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