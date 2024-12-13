В детском саду Петербурга дети избили 6 летнего мальчика, который пытался защитить своих друзей: он получил серьезные травмы

Недетские игры обернулись громким скандалом в детском саду № 143 Невского района Петербурга. В пятницу, 6 декабря, визажистка Наталья пришла забрать своего шестилетнего сына, но вместо радости увидела его заплаканным с опухшей кистью. Малыша немедленно госпитализировали в СПбГПМУ Минздрава России, где врачами был установлен компрессионный перелом трех позвонков и перелом правой кисти без смещения, а также ушиб грудной клетки. Под мальчику наложили гипс, и его отпустили с оценкой состояния как удовлетворительного. Инцидент привлек внимание полиции после телефонограммы из больницы.

По словам матери, воспитатель сообщила, что сын пытался ударить другого мальчика, однако сам малыш утверждает, что лишь защищал друзей, а его избили другие дети. Всё произошло во время утренней прогулки, — говорит источник.

Новость привлекла внимание председателя СК России Александра Бастрыкина, который потребовал проверки на признаки халатности. В то время как заведующая детсадом отказалось комментировать ситуацию, выяснилось, что воспитателю, не уследившему за детьми, вынесли выговор, сообщает «Комсомольская правда».