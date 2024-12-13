В детском саду Петербурга дети избили 6 летнего мальчика, который пытался защитить своих друзей: он получил серьезные травмы

Недетские игры обернулись громким скандалом в детском саду № 143 Невского района Петербурга. В пятницу, 6 декабря, визажистка Наталья пришла забрать своего шестилетнего сына, но вместо радости увидела его заплаканным с опухшей кистью. Малыша немедленно госпитализировали в СПбГПМУ Минздрава России, где врачами был установлен компрессионный перелом трех позвонков и перелом правой кисти без смещения, а также ушиб грудной клетки. Под мальчику наложили гипс, и его отпустили с оценкой состояния как удовлетворительного. Инцидент привлек внимание полиции после телефонограммы из больницы.
- По словам матери, воспитатель сообщила, что сын пытался ударить другого мальчика, однако сам малыш утверждает, что лишь защищал друзей, а его избили другие дети. Всё произошло во время утренней прогулки, — говорит источник.
Новость привлекла внимание председателя СК России Александра Бастрыкина, который потребовал проверки на признаки халатности. В то время как заведующая детсадом отказалось комментировать ситуацию, выяснилось, что воспитателю, не уследившему за детьми, вынесли выговор, сообщает «Комсомольская правда».