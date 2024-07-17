В девяти районах Орловской области начали сбор урожая

Фото Telegram-канал губернатора Орловской области



Во вторник, 16 июля 2024 года, стало известно, что аграрии Орловской области начали сбор урожая. В этом году он начался на неделю раньше, чем в прошлом. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.

— В хозяйствах региона уже сделаны необходимые запасы топлива, элеваторы готовы к приему и хранению нового урожая, — отмечает глава Орловской области.



Сообщается о начале уборочной кампании в следующих районах: Сосковском, Дмитровском, Новосильском, Покровском, Ливенском, Колпнянском, Краснозоренском, Должанском и Орловском муниципальном округе.