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В девяти районах Орловской области начали сбор урожая

Светлана Соколова
17 июля 2024
Фото Telegram-канал губернатора Орловской области

Во вторник, 16 июля 2024 года, стало известно, что аграрии Орловской области начали сбор урожая. В этом году он начался на неделю раньше, чем в прошлом. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Клычков.

— В хозяйствах региона уже сделаны необходимые запасы топлива, элеваторы готовы к приему и хранению нового урожая,

— отмечает глава Орловской области.

Сообщается о начале уборочной кампании в следующих районах: Сосковском, Дмитровском, Новосильском, Покровском, Ливенском, Колпнянском, Краснозоренском, Должанском и Орловском муниципальном округе.

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