7 июня 2022



В Дмитровском районе создали музей деревенского быта

Нина и Сергей Булычевы реализуют свой уникальный проект с 2008 года. Сейчас на первом этаже их жилого дома находится музей. На придомовой территории под открытым небом построена мельница, мазанка и русская печка. У каждого экспоната музея есть своя история, которую любители-экскурсоводы рассказывают всем любителям старины. Коллекция собиралась по всей области. Что-то дарили, что-то семья приобретала на собственные средства. Также Булычевы содержат экзотических животных: павлина, черепаху.

 

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Опубликовано 07 Июн 2022 в 14:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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