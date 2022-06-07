В Дмитровском районе создали музей деревенского быта

Нина и Сергей Булычевы реализуют свой уникальный проект с 2008 года. Сейчас на первом этаже их жилого дома находится музей. На придомовой территории под открытым небом построена мельница, мазанка и русская печка. У каждого экспоната музея есть своя история, которую любители-экскурсоводы рассказывают всем любителям старины. Коллекция собиралась по всей области. Что-то дарили, что-то семья приобретала на собственные средства. Также Булычевы содержат экзотических животных: павлина, черепаху.