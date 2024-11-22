В ДНР погиб 45-летний мужчина при взрыве гранаты, замаскированной в купленной болгарке

Фото: dreamstime.com

Сегодня, 22 ноября 2024 года, стало известно, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) произошла трагедия, в результате которой 45-летний мужчина потерял жизнь из-за взрыва гранаты, замаскированной в купленной с рук болгарке.

Ужасное событие случилось в Жовтневом районе Мариуполя, когда мужчина включил инструмент, и произошёл взрыв. Прибывшие на место происшествия специалисты выяснили, что сработала граната Ф-1, пишут известия.

К сожалению, мужчина скончался до прибытия медицинских работников. С места происшествия были изъяты 14 осколков гранаты Ф-1 и обломки болгарки.

Ранее мы писали про шокирующий случай на хоррор-квесте в Саратове: подростки стали жертвами насилия, фото и видео.