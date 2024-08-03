В Должанскую больницу требуется педиатр: местные власти готовы оказать поддержку врачам

В пятницу, 2 августа 2024 года, стало известно, что в Должанской центральной районной больнице (ЦРБ) требуется педиатр. В комментариях под эфиром губернатора Орловской области Андрея Клычкова жители Должанского района задали вопрос о том, когда в местной ЦРБ появится врач-педиатр.

–Кадровая проблема, к сожалению, есть везде. Руководство медицинского учреждения активно ищет врачей на вакантные должности, но, к сожалению, педиатр пока не найден,- —ответили в департаменте здравоохранения региона.

Местные власти в районах Орловской области готовы оказывать поддержку врачам, предоставляя им жильё и возможность заключения целевых договоров со студентами медицинских вузов. После окончания обучения студенты обязаны отработать определённый срок по специальности, а работодатель выплачивает им дополнительную стипендию. Кроме того, предусмотрены социальные выплаты для работников первичного звена и специалистов, работающих в районах области.