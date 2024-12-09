В ДТП на автодороге «Орёл – Брянск» из-за пьяного водителя столкнулись три «Лады»: есть пострадавшие

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

В воскресенье, 8 декабря 2024 года, в 16:05 на 7-м километре автодороги «Орёл – Брянск» произошло серьёзное ДТП. По предварительной информации Управления Госавтоинспекции Орловской области водитель автомобиля LADA Vesta, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями LADA Granta, которые двигались ему навстречу.

В результате аварии водитель LADA Vesta и один из водителей LADA Granta получили телесные повреждения. Они были госпитализированы. Девушка 1995 г. р., пассажир одного из автомобилей LADA Granta получила телесные повреждения, но была отпущена после оказания медицинской помощи. Мужчина 1998 г. р. и мужчина 1999 г. р., пассажиры другого автомобиля LADA Granta также получили телесные повреждения и были отпущены после осмотра врачами.

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