В ДТП в Орловской области из-за нетрезвого водителя пострадали четыре человека

Фото: управление Госавтоинспекции по Орловской области

Вечером 8 декабря произошло серьёзное ДТП на автодороге М2-«Крым». По предварительным данным Управления Госавтоинспекции Орловской области., водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 21214 в состоянии алкогольного опьянения, двигался со стороны Курска в направлении Москвы. На 352 километре трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Kia Optima под управлением водителя 1983 года рождения.

В результате аварии оба водителя получили травмы и были госпитализированы. Пассажир автомобиля Kia, мужчина 1978 года рождения, также получил телесные повреждения, но после оказания первой помощи был отпущен домой. А пассажирка автомобиля ВАЗ, женщина 1989 года рождения, была доставлена в больницу для дальнейшего лечения.

Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.

Ранее мы писали, что голая девушка выпала из окна и разбилась насмерть на глазах у детей, играющих на детской площадке в Вологодской области: видео (НЕ ДЛЯ СЛАБОНЕРВНЫХ).