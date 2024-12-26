В двух районах Орловской области отменили карантин по бешенству животных

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Врио губернатора Орловской области, Вадим Тарасов, подписал два важных указа, касающихся отмены карантина по бешенству животных на определённых территориях региона. Речь идёт о Болховском и Урицком районах.

В первом случае зловещая инфекция была выявлена у лисы, чей погибший организм был обнаружен в живописном урочище Милятина Багриновского поселения Болховского района.

Что касается второго района, то здесь также была зафиксирована лисица, заражённая этой смертоносной болезнью, чье безжизненное тело было найдено в Луначарском поселении Урицкого района.

В связи с этим, местным ветеринарным специалистам было поручено осуществлять регулярные обходы подворий и проводить вакцинацию уязвимых животных, вновь призывая к вниманию над животными и обеспечивая безопасность населения, сообщает «ОрелТаймс».