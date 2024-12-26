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В двух районах Орловской области отменили карантин по бешенству животных

Кристина Абдуллоева
26 декабря 2024
vestinn.ru

Врио губернатора Орловской области, Вадим Тарасов, подписал два важных указа, касающихся отмены карантина по бешенству животных на определённых территориях региона. Речь идёт о Болховском и Урицком районах.

В первом случае зловещая инфекция была выявлена у лисы, чей погибший организм был обнаружен в живописном урочище Милятина Багриновского поселения Болховского района.

Что касается второго района, то здесь также была зафиксирована лисица, заражённая этой смертоносной болезнью, чье безжизненное тело было найдено в Луначарском поселении Урицкого района.

В связи с этим, местным ветеринарным специалистам было поручено осуществлять регулярные обходы подворий и проводить вакцинацию уязвимых животных, вновь призывая к вниманию над животными и обеспечивая безопасность населения, сообщает «ОрелТаймс».

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