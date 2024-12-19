В Екатеринбурге зафиксированы случаи заболевания ботулизмом из-за рыбных консервов: пострадали две женщины

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В Екатеринбурге две женщины стали жертвами ботулизма, вызванного употреблением рыбных консервов. В настоящее время они находятся в критическом состоянии в больнице, сообщает телеграмм-канал «SHOT-проверка».

Родственницы приобрели шпроты в масле, изготовленные из балтийской кильки, на мини-рынке у неведомого продавца, который предложил свои товары из грузовой машины. На этикетке значился производитель — рыбный завод «За Родину» из Калининграда. Вскоре после того, как они попробовали эту продукцию, женщины ощутили недомогание и обратились за медицинской помощью. В их крови был обнаружен ботулотоксин, что подтвердило опасный диагноз.

Лабораторные исследования остатков консервов подтвердили наличие токсина в продукции. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают продавца. Местное Управление Роспотребнадзора настоятельно призывает покупателей сообщить о любых встречах с шпротами «За Родину», изготовленными 13.09.2024. Консервы этого производителя продаются в сетевых магазинах по всей России, что подчеркивает необходимость бдительности среди потребителей.