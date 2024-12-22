В эти выходные в Орле проходит выставка местных брендов: вход бесплатный

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В эти выходные, 21 и 22 декабря 2024 года, в Орле проходит уникальное событие — выставка местных брендов «История литературной столицы».

Мероприятие проводится в Информационно-выставочном центре на ул. Салтыкова-Щедрина, 33. Его организовали Центр «Мой бизнес» | Орёл, Event BURO №1 и кластер лёгкой промышленности, пишет oreltimes.ru.

На выставке можно познакомиться с участниками, попытать удачу в розыгрышах и посетить мастер-классы. А для предпринимателей предусмотрены специальные блоки общения с профессионалами своего дела. Например, 22 декабря в 12:00 потомственный керамист Мария Коленкина расскажет, как превратить ремесло в источник дохода.

Вход на выставку свободный для всех желающих. Она работает с 11:00 до 18:00. Возрастное ограничение — 14+.

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