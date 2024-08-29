В этом году все школьники Орловской области получат бесплатные учебники

В новом учебном 2024 году все школьники Орловской области получат бесплатные учебники. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Согласно закону, все ученики должны быть обеспечены бесплатными учебными материалами. В настоящее время разрабатываются единые учебники по обязательным предметам, которые будут соответствовать федеральным программам.

Уже с прошлого учебного года в старших классах используется единый учебник по истории. К концу следующего года планируется подготовить учебники по всем обязательным предметам для учеников на следующие пять лет.

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