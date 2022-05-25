25 мая 2022



В эту субботу орловцы могут сдать вторсырьё

28 мая в Орле вновь пройдет «Экосбор». Орловчане смогут сдавать вторсырьё на переработку в семи пунктах приёма.

Напомним, в качестве вторсырья принимается макулатура (офисная бумага, гофрокартон, тонкий картон, тетради, книги, журналы); ПЭТ-бутылки; пластик с маркировкой 02 (hpde); плёнка ПВД (от упаковок воды, минералки, стеклянных банок и т.д.); алюминиевые банки; крышки из-под бутылок.

Пункты приёма будут располагаться по следующим адресам:

Северный район: у памятника Металлургам («Алеша») с 11:00 до 12:00;

Железнодорожный район: сквер «Юность» (напротив спортивного центра Атлант) с 11:15 до 12:15;

Советский район: ул. Октябрьская (рядом с памятником жертвам радиационных катастроф) с 11:30 до 12:30;

Микрорайон Наугорский, ул. Приборостроительная 45 (стадион Аршавина) с 12:00 до 13:00;

Заводской район: Микрорайон Болховский, ул. Графа Киселева 3 с 12:00 до 13:00;

Комсомольская площадь, напротив ОГУ им. И.С. Тургенева с 11:30 до 12:30;

Микрорайон Зареченский, Бульвар Молодежи 6 (напротив магазина «Оптовичок») с 11:45 до 12:45.

 

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Опубликовано 25 мая 2022 в 11:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 2

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