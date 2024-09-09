В голодной схватке сразились два автомобиля: на территории фастфуда «Вкусно и точка» в Орле произошло ДТП

Фото: VK «Город Орел! Орловчане ВКонтакте»

В воскресенье, 8 сентября 2024 года, возле одного из орловских ресторанов быстрого питания сети «Вкусно и точка» произошло ДТП. Очевидец поделился фотографиями с места происшествия в социальных сетях.

Жители Орла активно обсуждают инцидент, выдвигая различные версии случившегося. Многие считают, что причиной аварии стал внезапный голод, который привлёк водителей к ресторану.

Судя по фотографиям, повреждения автомобилей не выглядят серьёзными. Однако о состоянии здоровья участников ДТП не сообщается.

Ранее мы сообщали, что в Орле на пешеходном переходе сбили подростка.