В голодной схватке сразились два автомобиля: на территории фастфуда «Вкусно и точка» в Орле произошло ДТП

В воскресенье, 8 сентября 2024 года, возле одного из орловских ресторанов быстрого питания сети «Вкусно и точка» произошло ДТП. Очевидец поделился фотографиями с места происшествия в социальных сетях.
Жители Орла активно обсуждают инцидент, выдвигая различные версии случившегося. Многие считают, что причиной аварии стал внезапный голод, который привлёк водителей к ресторану.
Судя по фотографиям, повреждения автомобилей не выглядят серьёзными. Однако о состоянии здоровья участников ДТП не сообщается.
Ранее мы сообщали, что в Орле на пешеходном переходе сбили подростка.