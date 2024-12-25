В городе Актау произошло крушение пассажирского самолёта, выполнявшего рейс из Баку в Грозный: 12 человек доставлены в больницу

Фото: ktk.kz

Сегодня утром в 09:28, 25 декабря 2024 года, в казахстанском городе Актау произошло крушение пассажирского самолёта, выполнявшего рейс из Баку в Грозный. Самолёт вылетел из Азербайджана сегодня в 03:56 UTC. Смотрите видео по ссылкам: ссылка 1, ссылка 2, ссылка 3.

По предварительным данным, 12 человек, включая одного ребенка доставлены в Мангистаускую областную больницу в Актау.

На борту разбившегося самолёта находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. По предварительным данным, более половины пассажиров были россиянами, пишет SHOT.

Перед происшествием экипаж рейса J2 8243 Azerbaijan Airlines подал сигнал бедствия. Воздушное судно было произведено в 2013 году и имело 106 кресел эконом-класса. Некоторое время самолёт эксплуатировала компания Buta Airways, являющаяся дочерней компанией Азербайджанских авиалиний, после чего его передали Azerbaijan Airlines.

Из-за тумана в Грозном самолёт был перенаправлен в Махачкалу. По предварительной версии, причиной крушения стало столкновение самолёта со стаей птиц.

На место ЧП прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. Пожар ликвидируют. В Командном центре МЧС создан республиканский оперативный ШТАБ.

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