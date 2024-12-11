В Госдуме хотят облегчить учебную нагрузку школьникам и сделать дни «без домашних заданий»

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В Государственной думе задумались о том, чтобы снизить нагрузку на школьников. Одним из ключевых предложений является сокращение объёма домашнего задания, пишет pnz.ru в начале декабря 2024 года.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провёл встречу с учителями, родителями и экспертами в комитете по просвещению нижней палаты парламента. Он отметил, что выполнение домашних заданий отнимает слишком много времени у детей, не оставляя его для общения с близкими и отдыха.

Ирина Белых, председатель комитета Госдумы по просвещению, добавила, что родители часто просят обратить внимание именно на домашние задания. Многие дети после школы посещают спортивные секции и кружки. В результате у них едва хватает сил добраться до дома. Такой ритм жизни приводит к бесконечной усталости и стрессам, подчеркнула Ирина Белых.

-У школьников младших классов на их выполнение в среднем уходит по два-три часа в день, а у ребят 5-11-х классов — больше трех с половиной часов. В результате детям некогда отдыхать, заниматься увлечениями, — рассказала депутат.

Депутаты решили, что будет правильным практиковать дни без домашних заданий, если дети усвоили материал на уроке. Также будет рассмотрено предложение не задавать детям для самостоятельной подготовки дома материал, который не был пройден на уроке. Такие задания отнимают у детей ещё больше времени, чем обычные.

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