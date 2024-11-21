В Госдуме планируют узаконить понятие «студенческая семья»: новый статус и поддержка молодежи

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Комитет Госдумы по молодёжной политике предложил депутатам рассмотреть законопроект, который закрепит в законодательстве понятие «студенческая семья». Инициатива также предусматривает поддержку студенческих семей и помощь в решении их жилищных проблем как одно из основных направлений молодёжной политики.

Законопроект был представлен группой депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером палаты парламента Анной Кузнецовой в октябре 2024 года. Изменения предлагается внести в закон «О молодёжной политике в Российской Федерации», чтобы официально определить понятие студенческой семьи, пишет news.ru.

Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова ранее сообщала о разработке законопроекта, который установит статус студенческой семьи на федеральном уровне. По её словам, Минюст поддержал эту инициативу. С Минобрнауки уже достигнуты договорённости о том, что при строительстве новых общежитий будут предусмотрены места для проживания студенческих семей, а также возможно создание детских комнат.

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