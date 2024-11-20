В Госдуме предложили отправить Дед Морозов и Снегурочек на медосмотры

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Сегодня, 20 ноября 2024 года, стало известно, что в Госдуме предложили обязать всех новогодних аниматоров проходить медосмотры и иметь при себе отрицательные тесты на коронавирус. Причина — обострение эпидемиологической ситуации.

Сейчас по Трудовому кодексу Деды Морозы и Снегурочки должны проходить врачей, только если они идут на утренник в садик или на представление в школу, пишет SHOT. Однако сделать сюрприз и привезти подарки детям домой персонажи могут без всяких документов и справок. Депутат Дмитрий Гусев считает, что это не слишком безопасно. Он выступил с соответствующей инициативой.

-Дед Мороз и Снегурочка могут за день посетить до 20 детей и принять участие в нескольких новогодних утренниках, что создаёт угрозу быстрого распространения инфекционных заболеваний и коронавируса в особенности. Считаю важным для предотвращения распространения коронавируса при предоставлении услуги «Новогоднее поздравление детей с участием Деда Мороза и Снегурочки» обязать артистов, оказывающих услуги новогодних поздравлений, регулярно проходить тест на наличие коронавируса, — заявил Гусев.

Медицинские осмотры и тесты не сильно повлияют на доходы актёров-Дедов Морозов, ведь в сезон перед Новым годом они зарабатывают до 200 тысяч рублей. Зато дети будут защищены от инфекций.

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