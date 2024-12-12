В Госдуме предложили продавать алкоголь только при наличии специальной отметки на Госуслугах о достижении совершеннолетия

В Госдуме предложили реализовать продажу алкогольной продукции исключительно по специальной отметке на платформе «Госуслуги».

Как стало известно SHOT, с этой инициативой выступил депутат от фракции ЛДПР Андрей Свинцов, который обратился с просьбой внести поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

По словам депутата, за последние четыре года в стране наблюдается стремительный рост потребления спиртного, и настало время активизировать антикоррупционную пропаганду. Суть законопроекта заключается в следующем: молодёжь, достигнувшая восемнадцати лет, должна посетить медицинское учреждение по месту жительства для обследования у нарколога. Врач наглядно представит последствия употребления алкоголя. После этой консультации результаты будут занесены в систему «Госуслуги», где в личном профиле появится отметка, подобная QR-коду. Лишь с её помощью можно будет приобрести алкоголь.

Этот законопроект, как уверен депутат, позволит одновременно решить две важные проблемы: сократить число пьющих несовершеннолетних и предоставить актуальную информацию о последствиях распития спиртных напитков тем, кто достигает совершеннолетия, аналогично получению водительских прав.