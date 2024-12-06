В Госдуме предложили ввести россиянам предновогоднюю разовую выплату в размере 10 тысяч рублей: для кого она предназначена

Фото: gazeta.ru

В четверг, 5 декабря 2024 года, стало известно, что в преддверии праздников в ЛДПР предложили ввести дополнительную выплату для семей с низким доходом. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением о «Новогоднем семейном бюджете». Это разовая выплата в размере 10 тысяч рублей для семей с детьми, чьи доходы ниже прожиточного минимума, одиноких родителей и пенсионеров.

-В рамках механизма перераспределения бюджетных ассигнований часть неизрасходованных средств федерального бюджета по итогам 2024 года может быть направлена на разовую выплату в размере 10 000 рублей семьям с детьми, чьи доходы на члена домохозяйства ниже прожиточного минимума, одиноким родителям и одиноким пенсионерам, — сказано в документе.

В конце года в федеральный бюджет возвращаются значительные объёмы неиспользованных средств. По итогам 2023 года эта сумма составила 603,5 миллиарда рублей, пишут ria.ru.

По мнению Бориса Чернышова, это поможет нуждающимся гражданам справиться с текущими расходами, связанными с подготовкой к празднику, приобретением продуктов питания, подарков для детей и другими важными потребностями. Это также станет проявлением заботы государства о тех, кто особенно нуждается в поддержке.

-Инициатива, которую мы называем «Новогодний семейный бюджет», — это ответ на многочисленные обращения граждан, которые особенно часто поступают в преддверии праздников. Новый год — это прежде всего семейный праздник, но для многих он становится периодом финансовых трудностей. В условиях роста цен даже базовая подготовка к празднику становится испытанием для семей с низкими доходами, одиноких родителей и пенсионеров, — рассказал Чернышов.

Дополнительная выплата позволит гражданам не только накрыть праздничный стол, но и подарить детям подарки. Новый год особенно важен для детей, ведь именно они ждут чуда, и наша задача — помочь каждой семье создать для них ощущение праздника, независимо от их материального положения, считает парламентарий.

Ранее мы писали, что молодые учёные и педагоги получат премию от губернатора Орловской области.