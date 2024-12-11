В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за истребление бездомных животных

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Сегодня, 11 декабря 2024 года, стало известно, что зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов разработал законопроект о введении уголовной ответственности за истребление бездомных животных (догхантинг). Документ уже направлен в правительство РФ.

-Статья 1 дополнить часть вторую статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации абзацем шестым следующего содержания: «е) с применением отравляющих веществ или заведомо опасных для жизни и здоровья животных предметов и средств, а равно их изготовление и использование, — сказано в проекте закона.

По словам автора законопроекта, он направлен на борьбу с догхантерами — людьми, которые жестоко обращаются с животными, специально распространяют отраву или опасные предметы, пишет ria.ru.

-Чтобы решить эту проблему, законопроект предлагает добавить новый пункт в статью 245 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая устанавливает ответственность за жестокое обращение с животными. Теперь ответственность будет предусматриваться не только за фактическое причинение вреда животному, но и за использование, изготовление и распространение отравляющих веществ или опасных предметов с целью навредить животным, — сказал Арапов журналистам.

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