В Госдуме рассказали о повышении зарплат работникам бюджетной сферы с 1 января 2025 года: на сколько увеличится?

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В России ожидается рост заработной платы работников бюджетной сферы. С 1 января 2025 года зарплаты врачей, учителей и других бюджетников увеличатся на 13,2%. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб.

С начала следующего года в России установлен новый минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — 22 440 рублей, пишут iz.ru. По словам депутата, именно это изменение повлияет на заработные платы бюджетников.

-Зарплаты бюджетников уже с 1 января 2025 года вырастут на 13,2%. Люди получат аванс за первую половину января уже с учетом этого роста, — объяснила парламентарий.

Бессараб подчеркнула, что уже с января работники бюджетной сферы получат аванс за первую половину месяца с учётом повышения. Это затронет порядка 4 млн россиян. Кроме того, благодаря росту МРОТ увеличатся доходы ещё у 1,7 млн работников реальной экономики.

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