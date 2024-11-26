В Госдуме размер материнского капитала могут начать пересматривать каждый квартал

В Госдуме предложили пересматривать размер материнского капитала каждые три месяца, в то время как сейчас это осуществляется лишь раз в год.

В разговоре с SHOT депутат Андрей Свинцов отметил, что к этому предложению его коллег подтолкнули резко возросшие цены на жилье и образование, что, по их мнению, негативно сказывается на покупательной способности маткапиталов, особенно в третьем и четвертом кварталах.

«Согласно официальной статистике Росстата, средняя стоимость одного квадратного метра на первичном рынке жилья в Москве в первом квартале 2023 года составляла 293 тысячи рублей, тогда как в четвертом квартале 2023 года этот показатель уже достиг 341 тысячи рублей. В результате реальная покупательная способность материнского капитала в IV квартале 2023 года снизилась на 14% по сравнению с I кварталом 2023 года, так как индексация маткапитала была проведена только в феврале 2024 года», — подчеркнули в «Новых людях».

Авторы обращения уверены, что ежеквартальная индексация позволит оперативно реагировать на изменения цен, тем самым сохраняя покупательную способность материнского капитала в течение всего года. Более того, пересмотр не потребует дополнительных бюрократических процедур и может быть автоматизирован благодаря существующим механизмам индексации.