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В Госдуме России оценили возможность блокировки WhatsApp

Анастасия Казакова
09 июля 2024
Фото: quasa.io

В июле 2024 года зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов не исключил блокировку WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) в России. Сообщает Lenta.ru.

Как отметил парламентарий, на серверах мессенджера «неизвестно где» хранится огромное количество документов и чувствительных переписок. Он считает, что власти могут заблокировать мессенджера в России.

— С точки зрения безопасности государства в целом, конечно, WhatsApp приносит серьезную угрозу, и огромный объем информации, который сегодня доступен западным спецслужбам, как раз вращается внутри этого мессенджера,

— прокомментировал Андрей Свинцов.
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