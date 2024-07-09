В Госдуме России оценили возможность блокировки WhatsApp

В июле 2024 года зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов не исключил блокировку WhatsApp (принадлежит компании Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена) в России. Сообщает Lenta.ru.
Как отметил парламентарий, на серверах мессенджера «неизвестно где» хранится огромное количество документов и чувствительных переписок. Он считает, что власти могут заблокировать мессенджера в России.
— С точки зрения безопасности государства в целом, конечно, WhatsApp приносит серьезную угрозу, и огромный объем информации, который сегодня доступен западным спецслужбам, как раз вращается внутри этого мессенджера,— прокомментировал Андрей Свинцов.