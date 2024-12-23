В Госдуме заявили о возможном нападении на Приднестровье со стороны Молдавии: Санду готовит план военной операции

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Сегодня, 23 декабря 2024 года, стало известно, что в условиях напряженной ситуации между враждебной Украиной и недружественной Молдавией, Приднестровью следует быть готовым к возможным нападениям. Об этом заявил Алексей Журавлев, заместитель председателя комитета Госдумы по обороне. Он прокомментировал недавние заявления Службы внешней разведки (СВР) РФ о угрозах со стороны президента Молдавии Майи Санду, которая намерена «отыграться» на Приднестровье, если Россия не обеспечит поставки газа в Кишинев.

-Санду эмоционально нестабильна и совершенно недоговороспособна, она лично довела страну до ручки, а теперь пытается с перепугу переложить ответственность на Россию. У Приднестровья здесь весьма сложная роль: республика зажата между вражеской Украиной и недружественной Молдавией, и нападения может ожидать в любой момент. Другое дело, что и для нападающих это наверняка выйдет боком — в Приднестровье порядка 2000 российских миротворцев, которых Россия, естественно, будет защищать всеми возможными способами. Кроме того, там находится еще с советских времен крупнейший в мире склад боеприпасов, и атаковать его все равно, что играть со спичками поблизости от пороховой бочки. Ясно, что Санду, которая неспособна самостоятельно мыслить, а лишь выполняет приказы своих западных кураторов, эти факты не остановят, но задуматься стоит хотя бы населению Молдавии, которое такой президент дрожащими руками ведет к гибели. А в Приднестровье следует быть готовыми к любому развитию ситуации, в том числе и военному конфликту», — сказал Журавлев.

23 декабря пресс-служба СВР сообщила о планах президента Молдавии по проведению военной операции в Приднестровье, целью которой является установление контроля над регионом и ликвидация российского миротворческого контингента. Санду также заявила, что если Россия не обеспечит поставки газа, Кишинев «отыграется» на Приднестровье. Эти угрозы связаны с возможными проблемами энергоснабжения, которые могут возникнуть после завершения российско-украинского соглашения о транзите газа 31 декабря, пишет gazeta.ru.

Кроме того, по данным российских спецслужб, Санду отдала указание начать уголовные дела против руководства Приднестровской Молдавской Республики за сепаратизм, а также подвергать тщательным проверкам жителей региона при пересечении границ.

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