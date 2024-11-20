В Госдуму предложили снизить минимальный срок владения недвижимостью, после которого можно не уплачивать НДФЛ

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Сегодня, 20 ноября 2024 года, стало известно, что представители фракции ЛДПР во главе с председателем комитета Госдумы по соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым предложили уменьшить срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ при продаже. Авторы инициативы считают, что это повысит трудовую мобильность населения и позволит экономике быстрее быстрее получать средства от продажи недвижимости и покупки россиянами нового жилья.

Сейчас освобождение от налогообложения доходов от продажи недвижимости возможно, если объект находился в собственности не менее пяти лет. Депутаты отмечают, что многие граждане предпочитают дождаться окончания этого периода, чтобы не платить подоходный налог.

-Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Если право собственности на имущество получено в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника, то продать его без уплаты НДФЛ можно будет через один год. В других случаях — через два года, пишет kommersant.ru.

Такие изменения в законодательстве направлены на то, чтобы сделать процесс продажи и покупки недвижимости более удобным и выгодным для граждан.

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