В Хотынецкой школе продолжается капитальный ремонт

В Орловкой области в июле 2024 года в Хотынецкой школе поделились информацией о продвижении капитального ремонта. На обновление здания выделено 120 миллионов рублей. Школа является одним из самых сложных объектов для ремонта в 2024 году на Орловщине. Работы ведутся параллельно с учебным процессом, так как школа — крупнейшая в муниципалитете и здесь обучаются 522 ребёнка.

Здание условно разделили на две части: в одной занимаются дети, в другой работают строители. Ремонт должен быть завершён до осенних каникул, после чего рабочие и ученики поменяются местами.

-«Пока дети будут на каникулах, мы проведём основные шумные и тяжёлые демонтажные работы. С 1 сентября начнутся отделочные работы, малярные, которые не создают шума, пыли и грязи», — рассказал директор подрядной организации Олег Калюжин.

Работы по капитальному ремонту здания 1979 года постройки начались в начале апреля. На них выделено 120 млн рублей, сообщает «Вести Орел«.