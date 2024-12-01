В Иркутске из-за нескромного наряда отчим выбросил с четвертого этажа 17-летнюю падчерицу: подробности трагедии

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В четверг, 28 ноября 2024 года, в Иркутске произошел шокирующий случай, когда 42-летний мужчина выбросил свою 17-летнюю падчерицу из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже. Девушка получила серьезные травмы, включая сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, и сейчас находится в тяжёлом состоянии.

По данным источников, инцидент произошел на улице Розы Люксембург, где отчим, Баходир, вступил в яростный конфликт с девушкой. Причиной ссоры стало недовольство мужчины по поводу откровенного наряда, который, по его мнению, был неподобающим для одиннадцатиклассницы. В ходе конфликта он не только избил её, но и выбросил из окна.

Школьницу срочно госпитализировали с множественными травмами. На данный момент её состояние остается критическим, пишет SHOT.

Баходир был задержан, и в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

Вместе с супругой он воспитывает семерых детей, и 17-летняя пострадавшая является самой старшей из них.

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