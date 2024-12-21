В Иркутской области 24-летняя девушка скончалась после введения наркоза

medline.gov

Наша девочка покоилась в могиле. Она могла бы жить, любить, мечтать… Но вернуть её супругу и матери уже невозможно. Наша жизнь распалась на «до» и «после». Кто же ответит за её трагическую гибель? Эти пропитанные болью строки, полные душевных мук, оставляют близкие Анастасии Санниковой из Иркутской области. Они всё ещё не могут осознать, что её больше нет. Ей было всего 24 года, и она была воплощением энергии и очарования, сообщает «КП-Иркутск».

В сентябре Анастасия почувствовала острую боль в животе и обратилась в больницу. Была назначена экстренная операция, но девушка скончалась на хирургическом столе. Судмедэксперты установили, что остановка сердца произошла из-за анафилактического шока, который был вызван введением наркоза. По словам близких, перед операцией Анастасия предупредила врачей о противопоказаниях, но они проигнорировали ее слова. Сейчас в этой истории разбирается Следственный комитет. Подробности – в материале КП-Иркутск. Настя – наш старший ребенок, — рассказывает Анна Санникова, мать погибшей. – Она работала директором Дома культуры в одном из сел. Жила вместе с гражданским мужем, они воспитывали 6-летнюю дочь Соню (имя изменено – прим. Редакции), она учится в первом классе. Они были дружной и счастливой семьей!

Все произошло 23 сентября. Утром Анастасия почувствовала острую боль в животе.

У нее периодически такое бывало, поскольку пять лет назад ей удалили аппендицит и так называемые послеоперационные спайки вызывали у нее дискомфорт. Дочь позвонила знакомому фельдшеру, он порекомендовал выпить обезболивающее. А если не пройдет, то уже обращаться к врачам. Препарат не помог, боль так и продолжалась. Дочь с супругом поехали в частную клинику на УЗИ. Специалисты, осмотрев сибирячку, обнаружили небольшое количество жидкости возле яичника. Врачи заподозрили, что мог произойти разрыв органа и направили Анастасию в больницу.

Произошла остановка сердца

Зять повез Настю в гинекологическое отделение городской больницы. Ее начали экстренно готовить к операции, взяли пункцию для подтверждения диагноза. Она позвонила мне и мужу, сообщила об этом. Зять еще в тот момент напомнил дочери, о том, чтобы она не забыла сообщить врачам о том, что ей противопоказан внутривенный наркоз из-за хронического заболевания сердца. Настя успокоила, что уже поговорила с ними об этом. Диагноз «пролапс митрального клапана» первой стадии ей поставили еще, когда она была беременна. Врачи тогда сказали ей, что операция не требуется, заболевание не угрожает жизни. Но необходимо каждый год делать УЗИ сердца. Настя так и поступала, все было в порядке.

Как рассказывает Анна, когда в 2019 году дочери проводили операцию по удалению аппендицита, сибирячка также пояснила врачам о противопоказаниях наркоза и ей была проведена спинальная анестезия. Операция прошла успешно.

Последний раз мы пообщались с ней в седьмом часу вечера. Затем ее увезли в операционную. Прошло несколько часов, но дочь не связь не выходила. Мы подумали, что, наверное, приходит в себя после операции. А в 00:45 позвонил следователь и сообщил, что Настя умерла…. Произошла остановка сердца. Врачи пытались ее реанимировать, но безуспешно. Биологическая смерть была зафиксирована в 20:15.

В справке о смерти, которую родные Анастасии получили через несколько дней из морга, было указано: «Неизвестная причина смерти».