В кафедральном соборе Орла создадут народный хор

Необычный проект запустили в Ахтырском соборе, который считается кафедральным в областном центре. Там собирают народный хор, причем стать участником любительского коллектива может каждый, а музыкальное образование необязательно.

Народный хор в Ахтырском соборе создается под руководством регента Марианны Загайновой. Первое занятие уже состоялось в минувшую субботу. Его посетили 10 прихожан. Почти все они без музыкального образования, но очень хотят петь в храме. Как рассказали в пресс-службе митрополии, набор в народный хор продолжается. Пол, возраст и образование для кандидатов значения не имеют. Занятия будут проводиться каждую субботу в 12:00 в здании воскресной школы Ахтырского собора.

По словам регента Марианны Загайновой, участники народного хора узнают о церковном пении, освоят нотную грамоту, научатся читать на церковнославянском языке, разучат песнопения богослужебного цикла, а также будут петь по партиям. По благословению настоятеля иерея Димитрия Никулина со временем планируется участие народного хора в субботних богослужениях. Все координаты для связи можно узнать на сайте митрополии.