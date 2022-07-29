29 июля 2022



В кафедральном соборе Орла создадут народный хор

Необычный проект запустили в Ахтырском соборе, который считается кафедральным в областном центре. Там собирают народный хор, причем стать участником любительского коллектива может каждый, а музыкальное образование необязательно.

Народный хор в Ахтырском соборе создается под руководством регента Марианны Загайновой. Первое занятие уже состоялось в минувшую субботу. Его посетили 10 прихожан. Почти все они без музыкального образования, но очень хотят петь в храме. Как рассказали в пресс-службе митрополии, набор в народный хор продолжается. Пол, возраст и образование для кандидатов значения не имеют. Занятия будут проводиться каждую субботу в 12:00 в здании воскресной школы Ахтырского собора.

По словам регента Марианны Загайновой, участники народного хора узнают о церковном пении, освоят нотную грамоту, научатся читать на церковнославянском языке, разучат песнопения богослужебного цикла, а также будут петь по партиям. По благословению настоятеля иерея Димитрия Никулина со временем планируется участие народного хора в субботних богослужениях. Все координаты для связи можно узнать на сайте митрополии.

 

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Опубликовано 29 Июл 2022 в 14:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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