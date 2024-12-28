В каких случаях многодетная семья может бесплатно получить земельный участок: куда обращаться?

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В России действует программа, по которой многодетные семьи могут бесплатно получить земельный участок. Но чтобы стать обладателем такой земли, нужно соответствовать определённым требованиям. В этой статье мы подробно расскажем, что нужно сделать, чтобы претендовать на бесплатный земельный участок.

Кто имеет право на получение участка

Чтобы подать заявку на участие в программе и получить бесплатную землю, семья должна отвечать нескольким важным условиям:

Статус многодетной семьи. У вас должно быть не менее трёх детей, которые находятся на обеспечении родителей или опекунов и не достигли возраста 18 лет (или 23 лет, если они учатся в вузе на очной форме).

Нуждаемость в улучшении жилищных условий. Семья должна быть зарегистрирована как нуждающаяся в улучшении условий проживания. Это значит, что на каждого члена семьи приходится не более 9 квадратных метров жилой площади, если вы живёте в квартире, или не более 15 квадратных метров, если проживаете в коммунальной квартире.

Прежде чем подавать заявление на получение земельного участка, стоит хорошо подумать, действительно ли вам нужна эта земля. Иногда участки предоставляются в таких местах, где строительство может быть затруднено — например, если участок заболочен или находится далеко от инфраструктуры, пишет pravda.ru.

Если вам не нужен участок для строительства, вы можете отказаться от земли и получить денежную компенсацию, равную стоимости земельного сертификата. В 2020 году эта сумма составляла 369 779 рублей.

Для подачи заявки на участок нужно обратиться в Многофункциональный центр (МФЦ) и подготовить следующие документы:

Паспорта (или другие документы, подтверждающие личность) всех членов семьи.

Свидетельства о рождении всех детей.

Свидетельство о браке.

Акт о попечительстве (если есть дети на попечении).

Решение суда об усыновлении (если есть усыновлённые дети).

Справка о регистрации по месту жительства (форма №9).

Документы, подтверждающие статус многодетной семьи.

После подачи заявления на земельный участок ваше обращение будет рассмотрено в течение 30 календарных дней. После этого вы будете включены в очередь на получение земли. Для некоторых категорий семей процесс может быть ускорен. Например, семьи с детьми-инвалидами или те, у кого более пяти детей, могут получить участок вне очереди.

Когда участок будет предоставлен, его необходимо зарегистрировать в Росреестре и оформить в собственность. Затем вам нужно будет оплачивать земельный налог и выполнить кадастровые работы. Многие многодетные семьи также могут подать заявку на льготы по этим начислениям.

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