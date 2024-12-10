В Калининграде произошла остановка сердца у восьмилетней девочки после того, как она съела апельсин

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В Калининграде врачи спасли жизнь восьмилетней девочки, у которой произошла остановка сердца после того, как она съела апельсин. Об этом сообщил «Клопс» 9 декабря 2024 года.

Этот случай произошёл 6 декабря. Днём девочка съела апельсин, а уже через час её состояние резко ухудшилось. Она начала хрипеть, кашлять и задыхаться. Мать вызвала скорую помощь, и медики диагностировали у девочки пищевую аллергию и анафилактический шок.

Из-за быстро развивающегося отёка лёгких и начавшихся судорог, две прибывшие бригады скорой помощи не успевали доставить ребёнка в больницу. Девочка посинела и перестала подавать признаки жизни. Врачи провели интубацию трахеи и подключили ИВЛ. Им удалось стабилизировать состояние пациентки, она порозовела и задышала. После этого девочку госпитализировали.

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