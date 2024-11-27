В колонии Орловской области отбывает наказание одна из самых известных серийных убийц

Одна из самых грозных убийц современности, во главе «банды амазонок», Инесса Тарвердиева ныне отбывает наказание в Орловской области. Она является единственной женщиной в России с 98 уголовными делами, сообщает oreltimes.ru.

Тарвердиева и её ОПГ сеяли ужас на юге страны, убив, по официальным данным, десять человек. Её приговорили к максимальному сроку для женщин — 25 лет, но сама Инесса оспаривает это решение. За последние два года её адвокаты подали 24 апелляции, все они оказались безуспешными. Вместо пересмотра дела, Тарвердиева была этапирована в женскую колонию строгого режима в посёлке Шахово. Ранее «амазонка» содержалась в мужском корпусе СИЗО-1 в Ростове, где имела пометку «склонна к побегу».

Сейчас серийная убийца приняла своё наказание, спокойна и трудится в швейном цехе, пытаясь оправдать свои злодеяния любовью к мужчине, жаждавшему богатства. Её темное прошлое началось с романа с Романом Подкопаевым, который вовлек её в мир преступлений, в котором они убивали и грабили целых 15 лет.