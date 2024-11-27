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В колонии Орловской области отбывает наказание одна из самых известных серийных убийц

Кристина Абдуллоева
27 ноября 2024
yar.mk.ru

Одна из самых грозных убийц современности, во главе «банды амазонок», Инесса Тарвердиева ныне отбывает наказание в Орловской области. Она является единственной женщиной в России с 98 уголовными делами, сообщает oreltimes.ru.

Тарвердиева и её ОПГ сеяли ужас на юге страны, убив, по официальным данным, десять человек. Её приговорили к максимальному сроку для женщин — 25 лет, но сама Инесса оспаривает это решение. За последние два года её адвокаты подали 24 апелляции, все они оказались безуспешными. Вместо пересмотра дела, Тарвердиева была этапирована в женскую колонию строгого режима в посёлке Шахово. Ранее «амазонка» содержалась в мужском корпусе СИЗО-1 в Ростове, где имела пометку «склонна к побегу».

Сейчас серийная убийца приняла своё наказание, спокойна и трудится в швейном цехе, пытаясь оправдать свои злодеяния любовью к мужчине, жаждавшему богатства. Её темное прошлое началось с романа с Романом Подкопаевым, который вовлек её в мир преступлений, в котором они убивали и грабили целых 15 лет.

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