В Колпне выбирают место для размещения белок из калужского питомника «Белкин дом»

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В воскресенье, 15 декабря 2024 года, стало известно, что в Колпне планируется важное событие для местных жителей — переезд белок из калужского питомника «Белкин дом». Этих милых зверьков разводят там для отправки в разные регионы России. Власти города обратились к жителям с просьбой выбрать место для размещения вольера, где будут обитать эти маленькие животные. Большинство горожан считают, что парк станет идеальным местом для белок.

-Для зверьков обустроят специальный вольер с домиками, кормушками, а также канатами и беговыми колёсами, чтобы они поддерживали хорошую физическую форму, — сообщили в администрации Колпнянского района.

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