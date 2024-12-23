Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Колпнянской районной больнице появилась возможность пройти процедуру колоноскопии. В ноябре 2024 года здесь была установлена система эндоскопической визуализации, стоимость которой превышает 3,3 миллиона рублей. Благодаря этому местным жителям больше не нужно ездить в Орёл для проведения обследования. Об этом рассказали в региональном департаменте здравоохранения, пишет vestiorel.ru.

Колоноскопия — это наиболее точный метод диагностики заболеваний толстой кишки. Врачи рекомендуют проходить скрининговую колоноскопию всем мужчинам и женщинам старше 50 лет.

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