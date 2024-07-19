В Комсомольском парке появятся: лыжероллерная трасса, спортивная площадка и пешеходные дорожки

В четверг, 18 июля 2024 года, стало известно, что МУП «Городская архитектура» разрабатывает проект и смету для третьего этапа благоустройства Комсомольского парка, который запланирован на следующий год. На третьем этапе в парке появится лыжероллерная трасса, спортивная площадка с тренажёрами, пешеходные дорожки с освещением и видеонаблюдением. Также установят скамейки и урны.

Первые два этапа были подготовительными: в парке установили ограждения, чтобы не пускать туда автомобили, организовали парковку и площадку для пляжного волейбола у реки Сосны.

Напомним, что Комсомольский парк участвует в программе «Формирование современной городской среды». На первый этап его благоустройства потратили около 1 млн рублей.