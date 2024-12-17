В Краснодоне 31-летняя мама-психичка зарезала кухонным ножом двоих детей и покончила с собой, фото

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В понедельник, 16 декабря 2024 года, в Краснодоне ЛНР произошла ужасная трагедия. В закрытой квартире были найдены тела двух маленьких детей и их матери. Страшную находку сделал дедушка, пришедший навестить своего 8-летнего внука и 6-летнюю внучку.

Когда мужчина постучал в дверь и не получил ответа, он решил вызвать полицию. При вскрытии двери перед ними открылась шокирующая картина: на залитом кровью полу лежали двое детей и их 31-летняя мама. Это зрелище потрясло даже самых опытных сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время прокуратура следит за развитием расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства женщины и её детей. Как стало известно нашим журналистам от источников в правоохранительных органах, мать страдала психическим расстройством и, вероятно, сама нанесла смертельные ранения своим детям кухонным ножом, после чего покончила с собой, пишет lugansk.kp.ru.

Следственные органы продолжают выяснять все обстоятельства этой трагедии.

Фото: Telegram›Mash на Донбассе

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