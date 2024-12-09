В Красноярске двухлетняя девочка погибла от удара током после прикосновения к металлическому радиатору холодильника

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту трагической гибели двухлетней девочки от удара электрическим током. Сообщает региональный Следственный комитет, что ужасное происшествие произошло 6 декабря в одном из многоквартирных домов на улице Алеши Тимошенкова.

Согласно версии следствия, в тот злополучный вечер малышка находилась под присмотром своего 13-летнего брата. В какой-то момент она решила открыть холодильник и встала на соседний металлический радиатор. Прикоснувшись к холодильнику, девочка получила смертельный удар током. По прибытии, врачи лишь констатировали ее смерть.

Предполагается, что причиной трагедии стало нарушение заземления в доме. Следователи назначили электротехническую экспертизу.

Виновным грозит до двух лет лишения свободы. Расследование продолжается.