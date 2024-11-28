В Красноярском крае вынесли приговор воспитательнице за гибель трехлетнего мальчика в детском садике

Фото: mamadysh.tatarstan.ru

28 ноября в Лесосибирске суд вынес приговор воспитательнице за трагическую гибель трехлетнего мальчика, который застрял между полом и перилами горки-домика. По информации прокуратуры Красноярского края, женщину признали виновной в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, сообщает krsk.kp.ru.

Трагедия развернулась 18 марта 2024 года. В тот день, во время дневной прогулки, воспитательница детского сада №34 вывела на улицу 20 детей из группы «Радость». На игровом комплексе, покрытом слоем снега, она не обеспечила должной безопасности.

Дети вскоре остались без присмотра, и один из них оказался затерт в узком пространстве конструкции. Мальчику зажало грудь, и он стал задыхаться.

Он провел в этом ужасном состоянии около семи минут, пока воспитательница не вызвала «скорую». К моменту приезда врачей ребенок был в состоянии клинической смерти и, к сожалению, скончался спустя месяц в больнице Красноярска.

Воспитательница признала свою вину и выразила глубочайшие соболезнования родителям. Ей назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы, и она больше не работает с детьми.

Взято с сайта kursk.com.