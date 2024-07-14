В Кромах произошёл серьёзный инцидент: неизвестный мужчина устроил погром в центре посёлка

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В середине июля 2024 года, в посёлке Кромы произошёл серьёзный инцидент. Неизвестный мужчина устроил погром в центре посёлка на улице Карла Маркса. Он был без обуви и носков, с голым торсом. Мужчина оторвал водосточную трубу и бросил её на тротуар. По некоторым данным, он также поступил ещё с двумя трубами. Затем, неподалёку от этого места, он повредил лавочку и напал на фонарь.

-Также сообщили, что этого человека видели днём с ножом… Он бегал в трусах от полиции, – рассказали в телеграм-канале «Кромы | Новости поселка».

Необходимо отметить, что инцидент произошёл вечером, после 19.00 часов. В эту ночь орловцы отмечали древний праздник Солнцекараул, который иногда ассоциируется именно с подобными хулиганскими выходками.

Как сообщили в Управлении МВД по Орловской области, нарушитель задержан. Решается вопрос о привлечении его к ответственности согласно закону.