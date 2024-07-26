В Кромском районе Орловской области уложили 12 километров новых железнодорожных путей

В Орловской области в июле 2024 года завершился ремонт участка железной дороги между станциями Кромы и Курбакинская. Работы проводились с применением современных технологий и использованием специализированной техники.

Для ремонта была подготовлена специальная техника: 6 путевых машин тяжёлого типа, рельсовозные составы, вагоны хоппер-дозаторы, укладочные краны, автотракторная техника. Всего в работах было задействовано более 100 железнодорожников.

Работы были проведены в период специальных технологических «окон», что позволило минимизировать изменения в расписании движения пассажирских поездов, сообщает «Орелтаймс».