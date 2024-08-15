В Кромском районе Орловской области завершился ремонт поликлиники

Подрядчик устранил проблемы с протекающей крышей, намокающим фасадом и отваливающейся штукатуркой, которые возникли после капитального ремонта поликлиники Кромской ЦРБ. Об этом сообщил начальник отдела по строительному контролю КУ ОО «Орёлгосзаказчик» Максим Немытов на профильном комитете облсовета 14 августа 2024 года.

Ранее аудиторы Контрольно-счётной палаты Орловской области провели проверку использования бюджетных средств при проведении капитального ремонта поликлиники. Выявлены серьёзные нарушения.

Стоимость работ составила 74,8 млн рублей. Проектную документацию по капремонту разработало ООО «Проектное Бюро «ОЛИМП». Контракт для выполнения работ по капремонту медучреждения был заключён с ООО «Полимарк» на 75,6 млн рублей.

В ходе осмотра установлены факты выполнения работ ненадлежащего качества, с отклонениями от требований норм и стандартов, сообщили аудиторы. Среди выявленных дефектов — намокание фасада венткамер, разрушение штукатурного слоя возле выходов вентканалов, пустоты между плитками на входных группах. Также обнаружены трещины вдоль фасада и на потолке входной группы главного входа. Над отдельными помещениями поликлиники протекала кровля.

Общая стоимость работ, выполненных с отступлением от требований строительных норм и правил, и принятых на основании акта выполненных работ, составила более 1,2 млн рублей. Проверяющие установили, что работы на сумму чуть выше 1 млн рублей подрядчик выполнил до внесения изменений в сметную документацию, а поправки в сметный расчёт осуществлялись уже после окончания работ на объекте под фактически выполненные работы.

Как отметили в КСП, в нарушение условий контракта КУ ОО «Орёлгосзаказчик» произвело приёмку и оплату ответственных работ на сумму 16,6 млн рублей, акты освидетельствования которых не подтверждены подписями организации, осуществляющей авторский надзор. В адрес начальника «Орелгосзаказчика» внесено представление. Материалы проверки направлены в прокуратуру.

Представитель КУ ОО «Орёлгосзаказчик» Немытов заявил, что все замечания по кровле, отливам, фасаду устранены. Соответствующий акт осмотра, подписанный главным врачом райбольниц, он передал для ознакомления депутатам комитета. Также «Орёлгосзаказчик» ведёт претензионную работу в отношении подрядчика на 8 млн рублей, сообщает «Орелтаймс».