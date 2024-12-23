В Курской области пенсионерка в очереди на прием к врачу напала на подростка

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В городе Обоянь Курской области произошёл неприятный случай в медицинском учреждении. Пенсионерка напала на 17-летнюю девушку, которая пришла на приём к врачу.

Пострадавшая записалась на приём через портал «Госуслуги». Когда она пришла, 60-летняя женщина с внуком решила, что девушка пытается пройти без очереди. Между ними возник конфликт. Пенсионерка преградила путь к кабинету и применила силу к школьнице, хватала ее за руки и прижимала к стене. В результате у пострадавшей остался кровоподтёк на пояснице, пишет gazeta.ru.

Во время судебного разбирательства пенсионерка утверждала, что не причиняла вреда девушке. Однако суд признал её виновной и назначил штраф в размере десяти тысяч рублей.

Ранее мы писали, когда звонок становится бедой: пенсионерка из Москвы передала мошенникам 146 миллионов рублей.