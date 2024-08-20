В Курской области погиб известный актёр Евгений Шишов, звезда сериалов «Морские дьяволы» и «Невский»

Сегодня, 20 августа 2024 года, стало известно, что в Курской области погиб российский актёр Евгений Шишов. Звезда сериала «Морские дьяволы» защищал страну от нападения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает портал «Кино-Театр.ру».

Последняя публикация Евгения Шишова в социальных сетях была опубликована им 31 июля.

— Всем джамбо. Хорошего дня! И отличного настроения, написал актер в соцсетях.

Евгений Шишов родился в 1982 году и начал сниматься в кино с 2015 года. Он сыграл в таких популярных сериалах, как «Невский», «Условный мент», «Великолепная пятерка». Последний раз актер появился на экране в прошлом году в сериале «Пока бьют часы».

Светлая память!

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