В Ливенском лесничестве поселилась белая медведица

Фото: Принт-ТВ Ливны

В четверг, 18 июля 2024 года, стало известно, что в Ливенском лесничестве поселилась необычная гостья — белая медведица, сообщает «ПРИНТ-ТВ». Так называют королевскую моль, покрытую длинными тёмно-коричневыми волосками, которые напоминают медвежью шкуру.

Размер бабочки может достигать 23 мм, а размах её крыльев варьируется от 34 до 48 мм. При опасности белая медведица притворяется мёртвой: её тело изгибается и демонстрирует врагу жёлто-чёрный рисунок, который должен отпугнуть неприятеля.

Своё название это семейство бабочек получило благодаря гусеницам, тела которых покрыты длинными тёмно-коричневыми волосками так густо, что они кажутся одетыми в медвежью шкуру.

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